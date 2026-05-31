Atienden volcadura sobre avenida Colón en Monterrey

Protección Civil indicó que se mantiene en espera de ampliar la información conforme avancen las labores de atención y evaluación en el lugar de los hechos

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron la mañana de este sábado tras el reporte de una volcadura registrada en el centro de Monterrey.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Colón Poniente y Tomás Alva Edison, una de las zonas con gran flujo vehicular en la capital del estado.

Atienden reporte de volcadura en el centro de Monterrey

El percance fue reportado durante la mañana de este 30 de mayo, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio hacia el lugar.

Al sitio acudió personal de Protección Civil estatal para brindar atención y realizar la evaluación correspondiente de la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

Protección Civil indicó que se mantiene en espera de ampliar la información conforme avancen las labores de atención y evaluación en el lugar de los hechos.

La circulación en el sector podría verse afectada mientras continúan las maniobras de auxilio y retiro de la unidad involucrada.

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