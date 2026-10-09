Atienden socavón reportado en cancha de Rincón de Guadalupe

Por: Jared Villarreal 08 Octubre 2026, 12:55 Compartir

Con estas acciones, la autoridad municipal dio respuesta al reporte ciudadano difundido por Info7 y comenzó con la remediación de la zona afectada.

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Luego del reporte realizado a través de los espacios informativos de Info7, autoridades de Guadalupe iniciaron los trabajos para atender el socavón registrado en una cancha de futbol de la colonia Rincón de Guadalupe. Personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano comenzó con la excavación para descubrir el canal y evaluar las condiciones en las que se encuentra, además de iniciar la reconstrucción de muros de concreto armado. Los trabajos contemplan la revisión de alrededor de 10 metros de canal, así como de los muros contiguos, con el objetivo de descartar afectaciones adicionales en la infraestructura de la cancha. Con estas acciones, la autoridad municipal dio respuesta al reporte ciudadano difundido por Info7 y comenzó con la remediación de la zona afectada.