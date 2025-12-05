Atienden riesgo por poste inestable en Mitras Centro

Personal de Movilidad quedó a cargo del resguardo mientras se esperaba a la corporación correspondiente para la intervención definitiva.

Un trailer terminó dañando un poste y cableado en el cruce de Moisés Sáenz y la calle Reforma, en la colonia Mitras Centro, en Monterrey.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y Policía de Monterrey arribaron al sitio y realizaron una valoración inicial y procedió a efectuar un acordonamiento preventivo para evitar algún incidente en la zona.

Minutos más tarde, elementos de la Comisión Federal de Electricidad arribaron al sitio y se hicieron cargo de resolver la situación del poste afectado.