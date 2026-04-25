Atienden reportes ciudadanos tras visita de info 7 Contigo

Por: Humberto Salazar 24 Abril 2026, 08:24 Compartir

Tras la intervención de Info 7, el secretario del Ayuntamiento de Escobedo, Fernando Canales, acudió a la colonia para atender a los vecinos

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Info 7 Contigo volvió a demostrar su cercanía con la ciudadanía al acudir a la colonia Las Malvinas, en el municipio de Escobedo, para escuchar de primera mano las problemáticas que enfrentan los vecinos. El conductor Joel Garza dialogó con habitantes del sector, quienes expusieron diversas quejas, entre ellas la presencia de fugas de aguas negras en las inmediaciones de la vivienda de doña Berta, vecina de la zona. Tras la intervención de Info 7, el secretario del Ayuntamiento de Escobedo, Fernando Canales, acudió a la colonia para atender a los vecinos y dar seguimiento a los reportes realizados. Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a continuar utilizando el número oficial puesto a disposición de la ciudadanía, con el fin de dar seguimiento a las denuncias y atender oportunamente las problemáticas del sector.