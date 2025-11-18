Atienden IVNL y Fomerrey a más de 1,000 usuarios en el Buen Fin

Más de 1,500 personas acudieron a la jornada, donde mil familias recibieron asesoría y se liquidaron 663 lotes, fortaleciendo el patrimonio de los neoloneses.

El Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), junto con Fomerrey, informó que concluyó exitosamente su edición del Buen Fin 2025, un periodo de cinco días de atención ininterrumpida que superó las expectativas en asistencia y resultados, contribuyendo significativamente a la consolidación del patrimonio de las familias neolonesas.

El evento registró una afluencia de más de 1,500 usuarios interesados en aprovechar las facilidades y descuentos, con más de 1,000 familias que acudieron para recibir asesoría personalizada y actualizar sus documentos.

El Director General del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, agradeció la impresionante respuesta de la ciudadanía.

“Lo que vivimos esta semana fue extraordinario. Ver a tantas familias reunidas, decididas a dar el siguiente paso hacia la seguridad patrimonial, nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando. El Buen Fin no solo trajo descuentos; trajo esperanza y soluciones reales para muchas de familias”, declaró Montiel Amoroso.

El titular del Instituto destacó que el programa del Buen Fin ha probado ser un mecanismo exitoso para reducir la cartera vencida de la institución.

“El Buen Fin ha sido un mecanismo exitoso para reducir la cartera vencida de la institución. Recordemos que, en 2018, antes de la primera edición, la cartera vencida de FOMERREY era del 49% y año con año ha venido reduciéndose. Hoy [esta edición] logrará reducir la tasa de morosidad aún más”, señaló el director.

De acuerdo a las instituciones, el cierre de esta octava edición reafirma el compromiso del IVNL y Fomerrey con la ciudadanía, consolidando el Buen Fin como una estrategia eficaz para facilitar trámites y continuar impulsando el derecho de todos los neoloneses a un patrimonio seguro.

Cifras que consolidan el patrimonio

Estos fueron resultados operativos de esta jornada en el Buen Fin del Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), junto con Fomerrey: