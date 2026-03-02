Atienden incendio en el lecho del río Santa Catarina en Guadalupe

Desde la distancia podía observarse una larga columna de humo que se elevaba sobre la zona metropolitana de Monterrey, lo que alertó a habitantes de la zona

Elementos de Protección Civil de Monterrey atendieron la tarde de este domingo un incendio de maleza seca en el lecho del Río Santa Catarina.

Reportan incendio de maleza en el Río Santa Catarina

El siniestro fue reportado alrededor de las 15:15 horas, de oriente a poniente sobre la avenida Morones Prieto, ya en el municipio de Guadalupe, donde las llamas y el humo obligaron al cierre de un carril de circulación de alta velocidad como medida preventiva.

Columna de humo se observa a distancia en la zona metropolitana

Bomberos y Protección Civil apoyan en labores de sofocación

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil del Estado y personal de Bomberos, quienes apoyan con labores de sofocación y enfriamiento para evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del lecho del río.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue la causa que originó el incendio.