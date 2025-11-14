Atienden incendio de basura en Monterrey; consumió un tejaban

De manera preventiva, personas optaron por abandonar sus casas para evitar síntomas de intoxicación, al momento no se han registrado personas lesionadas.

Un fuerte incendio se registró en la colonia valle de Infonavit en Monterrey, el cual dejó como saldo un tejaban consumido por las llamas.

El siniestro, inicio durante una quema de basura, la cual se salió de control, alcanzando un tejaban cercano donde tendrían acumulados, basura, tarimas y llantas.

Rápidamente, el fuego se continuó expandiendo, provocando grandes columnas de humo negro, que fueron vistas a los alrededores

Elementos de protección civil municipal, bomberos, nuevo León y policía de Monterrey, acudieron en la zona para sofocar las llamas y desalojar preventivamente uno de los edificios cercanos al fuego.

De manera preventiva, personas optaron por abandonar sus casas para evitar síntomas de intoxicación, al momento no se han registrado personas lesionadas.