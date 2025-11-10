Atienden fuerte incendio en colonia La Maestranza

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron hasta el punto para controlar las llamaradas producidas por este siniestro

Durante la tarde de este domingo se reportó un fuerte incendio en calles de la colonia La Maestranza, en el municipio de Juárez.

Esto sucedió alrededor de las 15:30 horas, cuando vecinos se percataron de la presencia de las llamas sobre la calle Emiliano Zapata, en su cruce con la avenida Acueducto.

De acuerdo con habitantes, el humo negro propiciado por el siniestro era visible desde varios kilómetros a la redonda.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para controlar el fuego y realizar las labores de enfriamiento correspondientes.

Se presume que lo consumido por las llamaradas eran neumáticos.