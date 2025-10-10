Atienden escuelas en NL para prevenir proliferación del dengue

Juan Paura, secretario de Educación, señaló que las cuadrillas de limpieza atienden los reportes que envían las escuelas para evitar se reproduzca el mosquito

Ante los poco más de 60 casos de dengue registrados en el estado y la presencia de lluvias, la Secretaría de Educación de Nuevo León informó que ya se realizan acciones preventivas en distintos planteles educativos para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

El titular de la dependencia, Juan Paura García, señaló que las cuadrillas de limpieza atienden los reportes que envían las escuelas, especialmente en aquellas que presentan hierba alta, acumulación de agua o residuos, condiciones que favorecen la reproducción del insecto.

“Tenemos a nuestras cuadrillas de la Secretaría de Educación atendiendo los diversos reportes que se realizan por parte de nuestras escuelas para llevar a cabo el deshierbe y que estén en las mejores condiciones".

"No se trata de erradicar el mosquito, porque esto se da no solo en las escuelas, sino también en casas o cualquier parte, sino de mantener los planteles en condiciones preventivas evitando encharcamientos o residuos que puedan provocar su proliferación”, explicó Paura García.

El funcionario agregó que la Secretaría de Educación trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para que, en caso de requerirse, se realicen labores de fumigación en los planteles educativos.