Atienden emergencia por intoxicación en Apodaca

La unidad estatal acudió al llamado tras detectarse una posible acumulación de gases en el área de sótano del lugar, lo que habría provocado afectaciones

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el reporte de varias personas intoxicadas por la presencia de gases en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Acapulco y Mixcoac, en la colonia Golondrinas, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con información oficial, el reporte se recibió tras detectarse una posible acumulación de monóxido de carbono en el área de sótano del inmueble.

Al arribo de las unidades de emergencia, el gerente del lugar informó que tres empleados de seguridad realizaban una inspección y checklist de funcionamiento de equipos y motobombas que abastecen los tinacos del edificio.

Durante estas labores, y al no contar con equipo de protección personal ni respiración autónoma, los trabajadores comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, presuntamente provocados por el monóxido de carbono desprendido por el equipo en funcionamiento.

En el incidente resultaron cinco personas con síntomas de intoxicación. Dos de ellas fueron trasladadas a la Clínica 67 del IMSS para su valoración médica, mientras que tres más fueron atendidas en el lugar.

Las personas intoxicadas fueron identificadas como:

• Brenda Karen Martínez Montaña, de 38 años, trasladada por Mi Ambulancia al IMSS No. 67.

• Maribel Lira Valerio, de 43 años, trasladada por CRUM al IMSS No. 67.

• Misrael Cruz Marredoz, de 28 años, valorado en el sitio.

• Juan Alberto Treviño Guzmán, de 22 años, valorado en el lugar.

• Ángel Daniel Martínez Guell, de 24 años, valorado en el sitio.

Como medida preventiva, autoridades evacuaron a 190 personas del inmueble, mientras que el área fue acordonada y ventilada para descartar riesgos adicionales.