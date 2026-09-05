Atienden dos incendios forestales en Galeana y Rayones

Dos incendios forestales fueron reportados en Galeana y Rayones, donde Protección Civil mantiene labores de combate y vigilancia.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron dos reportes de incendios forestales registrados durante la mañana de este viernes en los municipios de Galeana y Rayones.

Uno de los siniestros fue reportado en la zona de Puerto Pastores, en Galeana, donde integrantes de la Brigada Fénix se movilizaron a bordo del helicóptero Ares de Protección Civil estatal para continuar con las labores de combate al fuego.

El segundo incendio fue localizado en la comunidad del poblado Pedro Carrizales, en el municipio de Rayones.

Ante el reporte, la Brigada Fénix se trasladó en el mismo helicóptero para realizar un sobrevuelo y conocer las condiciones del terreno.

Hasta el momento, Protección Civil de Nuevo León, informó que se mantienen ambos reportes bajo atención y se encuentra pendiente de ampliar la información sobre la magnitud de los incendios y posibles afectaciones.

También en el sitio se encuentran apoyando elementos municipales de los distintos cuerpos de emergencia.

Las autoridades continúan con las labores de vigilancia y combate para evitar que el fuego se propague.