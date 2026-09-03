Atienden dos incendios forestales en distintos puntos de NL

Protección Civil de Nuevo León mantiene el monitoreo de ambos incendios y señaló que se encuentra pendiente de ampliar la información

Dos incendios forestales son atendidos desde las primeras horas de este miércoles en distintos puntos de Nuevo León, con el despliegue de elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil estatal y apoyo de helicópteros para realizar labores de combate aéreo.

Uno de los siniestros fue reportado alrededor de las 06:06 horas en la Sierra de Picachos, en el municipio de Higueras, hasta donde se movilizó el helicóptero de Protección Civil Nuevo León identificado como Kilo (N3276K).

La aeronave participa en las acciones aéreas para apoyar al personal que combate el incendio en esta zona serrana.

De manera casi simultánea, otro incendio forestal fue detectado en la Sierra de Gomas, en el municipio de Villaldama, donde las labores de atención iniciaron desde las 07:00 horas.

En este punto, la Brigada Fénix se trasladó a bordo del helicóptero Ares, con el objetivo de continuar con las acciones de ataque aéreo en la parte alta de la sierra.

Protección Civil de Nuevo León mantiene el monitoreo de ambos incendios y señaló que se encuentra pendiente de ampliar la información conforme avancen las labores durante la jornada.

Las autoridades estatales continuarán con los trabajos para contener ambos siniestros y posteriormente se dará a conocer el reporte final sobre la atención de los incendios.