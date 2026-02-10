Atienden derrame de aceite en parque industrial de Santa Catarina

La falla ocasionó un derrame de aceite hidráulico que, debido a la temperatura de la maquinaria, generó humo al interior del área afectada

Una movilización de cuerpos de auxilio se registró la noche del domingo en el parque industrial Finsa II, en el municipio de Santa Catarina, luego del reporte de una presunta fuga de gas al interior de una empresa ubicada sobre la carretera a García, a la altura del kilómetro 4.

De acuerdo con información preliminar, el incidente fue reportado alrededor de las 21:30 horas, lo que generó la activación de protocolos de seguridad en la zona industrial. Al arribo de las corporaciones de auxilio, se confirmó que no se trataba de una fuga de gas, sino de una fisura en una manguera de presión hidráulica perteneciente a una máquina moldeadora de metales.

La falla ocasionó un derrame de aceite hidráulico que, debido a la temperatura de la maquinaria, generó humo al interior del área afectada, lo que inicialmente fue interpretado como una posible fuga de químico. Al momento del suceso, no se encontraba personal laborando dentro de la empresa, por lo que no fue necesaria la evacuación y no se reportaron personas lesionadas.

El área donde ocurrió el incidente fue clausurada de manera preventiva, con el fin de que el personal de inspecciones realice las revisiones correspondientes y determine las condiciones de seguridad antes de que se reanuden las actividades.

Fue hasta las 22:39 horas cuando se dio por concluida la atención del reporte, luego de descartar riesgos adicionales y asegurar la zona. En el sitio participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina y corporaciones de seguridad, quienes trabajaron de manera coordinada durante la atención del incidente.