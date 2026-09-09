Atienden brigadistas incendios forestales en Aramberri y Santiago

Dos incendios forestales son atendidos en Aramberri y Santiago, donde brigadistas de Protección Civil realizan labores aéreas y terrestres.

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Brigadistas de Protección Civil del estado y de los municipios trabajan en las labores de atención y combate de dos incendios forestales reportados este martes en los municipios de Aramberri y Santiago.

El primero se registra en el sector El Nacimiento, en el municipio de Aramberri, donde elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron a bordo del helicóptero Kilo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego ha afectado aproximadamente una hectárea y media de matorral bajo y arbusto. Durante las labores aéreas se realizaron cinco descargas, mientras ejidatarios arribaron al sitio para sumarse al combate del incendio a pie.

Las autoridades mantienen pendiente la actualización sobre la evolución del siniestro.

El otro incendio forestal fue localizado en la Sierra de la Silla, en el municipio de Santiago. El reporte fue recibido alrededor de las 09:30 horas, tras lo cual personal de Protección Civil de Santiago realizó un sobrevuelo para confirmar la presencia del fuego.

Luego de confirmar el incendio, elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron al área a bordo del helicóptero Ares para iniciar las labores de ataque.

En la atención de este segundo incendio participan el helicóptero Ares de Protección Civil de Nuevo León y elementos de Protección Civil de Santiago.