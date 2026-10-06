Atienden autoridades reporte de colapso en centro educativo

La intervención preventiva se implementó tras la caída de dos metros de estructura exterior debido a las recientes precipitaciones.

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Elementos de Protección Civil de Escobedo implementaron un resguardo preventivo en el Jardín de Niños Salvador Zubirán Anchondo, ubicado en el sector de la Alianza, luego de que las recientes precipitaciones provocaran daños estructurales en el plantel educativo.

La intervención se dio en respuesta a un reporte ciudadano que alertó sobre el desprendimiento y caída de un tramo de aproximadamente dos metros de la techumbre exterior de las aulas. Dicha estructura, construida con Tablaroca, tiene una longitud total de 30 metros.

Los brigadistas Alejandro González y Fernando Cruz acudieron al sitio para realizar una inspección visual detallada. Durante la revisión, el personal de rescate detectó humedad acumulada en varios puntos del techo, lo que incrementa el riesgo de nuevos derrumbes. Como medida de seguridad inmediata, el equipo delimitó la zona afectada para evitar el paso de personas.

La dirección del plantel educativo confirmó que la Secretaría de Educación Pública ya había emitido la orden de suspender las clases presenciales, una decisión respaldada por el pronóstico de continuidad de lluvias en la región.