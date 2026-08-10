Atienden a tres mujeres tras reportarse olor a gas en Pesquería

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron recorridos en cuatro sectores de la colonia para tratar de localizar el origen del olor

Tres mujeres fueron atendidas por presentar síntomas de posible intoxicación, luego de que vecinos reportaran un aparente olor a gas en la colonia Cantoral 1, en el municipio de Pesquería.

El reporte fue recibido sobre el Camino de Guanajuato, a la altura del número 321A.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y realizaron recorridos en cuatro sectores de la colonia para tratar de localizar el origen del olor; sin embargo, no lograron determinar de dónde provenía.

Durante la intervención fueron valoradas tres mujeres: Margarita Santiago del Ángel, de 35 años; Cristina Santiago, de 22; y Amalia Santiago, de 47 años, quienes presentaban algunos síntomas que podrían estar relacionados con la inhalación del aparente aroma a gas.

Las autoridades brindaron recomendaciones a los habitantes y concluyeron sus labores.