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Atienden a tres mujeres tras reportarse olor a gas en Pesquería

Por: Esmeralda Valdez

09 Agosto 2026, 17:17

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron recorridos en cuatro sectores de la colonia para tratar de localizar el origen del olor

Atienden a tres mujeres tras reportarse olor a gas en Pesquería
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Tres mujeres fueron atendidas por presentar síntomas de posible intoxicación, luego de que vecinos reportaran un aparente olor a gas en la colonia Cantoral 1, en el municipio de Pesquería.

El reporte fue recibido sobre el Camino de Guanajuato, a la altura del número 321A.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y realizaron recorridos en cuatro sectores de la colonia para tratar de localizar el origen del olor; sin embargo, no lograron determinar de dónde provenía.

Durante la intervención fueron valoradas tres mujeres: Margarita Santiago del Ángel, de 35 años; Cristina Santiago, de 22; y Amalia Santiago, de 47 años, quienes presentaban algunos síntomas que podrían estar relacionados con la inhalación del aparente aroma a gas.

Las autoridades brindaron recomendaciones a los habitantes y concluyeron sus labores. 

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