Atienden a tres mujeres tras reportarse olor a gas en Pesquería

Tres mujeres fueron atendidas por presentar síntomas de posible intoxicación, luego de que vecinos reportaran un aparente olor a gas en la colonia Cantoral 1, en el municipio de Pesquería.
El reporte fue recibido sobre el Camino de Guanajuato, a la altura del número 321A.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y realizaron recorridos en cuatro sectores de la colonia para tratar de localizar el origen del olor; sin embargo, no lograron determinar de dónde provenía.
Durante la intervención fueron valoradas tres mujeres: Margarita Santiago del Ángel, de 35 años; Cristina Santiago, de 22; y Amalia Santiago, de 47 años, quienes presentaban algunos síntomas que podrían estar relacionados con la inhalación del aparente aroma a gas.
Las autoridades brindaron recomendaciones a los habitantes y concluyeron sus labores.