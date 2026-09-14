Atienden a senderista agotada en Cerro de la Silla

Elementos de Protección Civil utilizaron un vehículo todo terreno para alcanzar a la joven de 27 años a 800 metros de altura.

Una mujer de 27 años fue auxiliada por elementos de Protección Civil de Nuevo León y Guadalupe, luego de presentar malestar por agotamiento mientras descendía del Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe.

Al iniciar el descenso, la joven presentó agotamiento y una lesión superficial en la punta de los pies, por lo que se movilizaron cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Guadalupe utilizaron un vehículo todo terreno para llegar hasta el punto donde se encontraba la mujer, aproximadamente a 800 metros de altura.

Tras realizarle una valoración, fue trasladada en el vehículo ligero hasta la parte baja del cerro, donde se retiró por sus propios medios y sin mayores complicaciones.