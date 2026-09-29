Atienden a persona por caída de tres metros en Monterrey

Personal de la Cruz Roja realizó la valoración y brindó atención al joven, quien perrmaneció en el sitio después de recibir el auxilio correspondiente

Un joven de 24 años resultó lesionado durante la mañana de este domingo tras caer desde una altura aproximada de tres metros en la colonia Francisco Villa, en Monterrey.

El incidente fue reportado a las 09:21 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Francisco Villa, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja.

Recibe atención médica en el lugar

Al arribar, los rescatistas confirmaron que el lesionado, identificado como Juan Manuel Pérez Rodríguez, de 24 años, había sufrido una caída de aproximadamente tres metros.

Personal de la Cruz Roja realizó la valoración y brindó atención al joven, quien permaneció en el sitio después de recibir el auxilio correspondiente.

Las corporaciones concluyeron las labores a las 09:56 horas y posteriormente reanudaron sus recorridos. No se proporcionaron detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída ni las lesiones que presentó el afectado.