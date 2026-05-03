Atienden a mujer tras aplastamiento en área de licores

Tras el incidente, el área fue acordonada por elementos de seguridad con el objetivo de prevenir riesgos a otros clientes dentro del establecimiento.

Un incidente al interior de una tienda de autoservicio en Monterrey movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que una mujer resultara lesionada por aplastamiento en el área de licores del establecimiento ubicado en Cumbres 5.

El reporte se registró sobre la avenida Paseo de los Leones y Paseo de los Triunfadores, donde personal de Protección Civil de Nuevo León acudió tras recibir el llamado de auxilio.

¿Qué ocurrió dentro del establecimiento?

De acuerdo con la información oficial, al arribo de los rescatistas, empleados del propio establecimiento ya habían logrado liberar a la mujer, quien quedó atrapada tras el incidente en el área de licores.

La persona lesionada fue identificada como Norma Lucero López García, de 49 años, quien fue valorada en el lugar por paramédicos.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer?

Elementos de la Cruz Roja descartaron lesiones de gravedad tras la primera revisión médica; sin embargo, se determinó su traslado al Hospital de Zona 21 para una valoración más completa.

Posteriormente, las autoridades informaron que no se detectaron riesgos mayores en la condición de la paciente.

¿Qué corporaciones participaron?

En la atención del reporte participaron unidades de Protección Civil Nuevo León (U.04), Cruz Roja (U.190) y Policía de Monterrey (U.424), quienes coordinaron las labores de auxilio y seguridad en el sitio.