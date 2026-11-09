Atienden a hombre que convulsionó en el centro de Monterrey

Testigos refirieron que cayó y convulsionó durante unos minutos para luego detenerse y mostrarse visiblemente desorientado

Para atender a un hombre inconsciente y que convulsionaba en vía pública, corporaciones de emergencia se desplegaron a calles del primer cuadro de Monterrey.

La movilización ocurrió sobre Vicente Guerrero y Juan Ignacio Ramón, donde el afectado fue visto tendido sobre el pavimento, expuesto al paso de los automóviles. Testigos refirieron que cayó y convulsionó durante unos minutos para luego detenerse y mostrarse visiblemente desorientado.

Paramédicos atendieron al hombre y lo trasladaron al hospital

Al arribo de la Policía municipal y de paramédicos de la Secretaría de Salud estatal el hombre estaba sentado a un costado de la banqueta. Presentaba un prominente golpe en la cabeza y tras recuperar la consciencia de identificó como Domingo, de 46 años.

Para ser evaluado a profundidad tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Metropolitano. Trascendió que sería comerciante de la zona centro junto con sus familiares.