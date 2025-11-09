Atienden a 10 personas intoxicadas dentro de empresa en Apodaca

Luego de realizar trabajos de pintura, una decena de empleados fueron reportados con síntomas de intoxicación dentro de una fábrica

Al menos 10 empleados de una empresa resultaron intoxicados por la inhalación de vapores de thinner durante la madrugada de este sábado, en Apodaca.

De acuerdo con personal de la Cruz Roja, esto sucedió a las 00:29 horas en un inmueble ubicado sobre Anillo Vial Metropolitano, a la altura del kilómetro 49.

Personal de enfermería propio de la empresa informó que una decena de trabajadores presentaron síntomas relacionados con intoxicación, así como crisis de ansiedad, luego de realizar diversas labores de pintura.

Ante esto, elementos de Protección Civil Municipal acudieron hasta el lugar para atender a los afectados.

El resto de los trabajadores fueron desalojados de la fábrica para que se evaluara si persistía alguna situación de riesgo en el lugar.

Hasta el momento, no se reportó que alguno de los afectados requiriera traslado hacia un hospital para recibir atención médica.