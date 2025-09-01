Atiende Protección Civil incendio en panadería de Guadalupe

Protección Civil atendió el reporte de un incendio registrado en una panadería ubicada sobre la Avenida Rafael Ramírez, en la colonia Rafael Ramírez

Protección Civil de Nuevo León atendió este domingo por la mañana el reporte de un incendio registrado en una panadería ubicada sobre la Avenida Rafael Ramírez, en la colonia Rafael Ramírez, en el municipio de Guadalupe. Al llegar al lugar, brigadistas lograron evacuar a dos adultos y un menor de edad, quienes salieron ilesos del siniestro. El fuego afectó principalmente el área de cocina, consumiendo diversos objetos como estufa, refrigerador, mesa y una cocineta. Debilo a la rápida intervenvión de la corporación estatal, el incendio fue controlado y los riesgos fueron eliminados. Tras el control del siniestro, las actividades en el lugar fueron reanudadas con normalidad.