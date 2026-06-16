Atiende Profeco 10 casos durante primer partido en Monterrey

Las intervenciones estuvieron relacionadas con accesibilidad, posibles fraudes y orientación para el uso de boletos digitales.

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó la atención de 10 casos en Monterrey durante las primeras actividades del Mundial de Futbol 2026, como parte del operativo especial implementado para brindar apoyo a los aficionados.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, detalló que las intervenciones estuvieron relacionadas con accesibilidad, posibles fraudes y orientación para el uso de boletos digitales.

Detectan denuncia por presunto fraude

La dependencia también recibió una denuncia por un posible fraude relacionado con la compra de boletos, caso que fue canalizado a las autoridades correspondientes para su investigación.

Además, siete aficionados solicitaron apoyo para descargar y utilizar la aplicación necesaria para visualizar sus entradas electrónicas.

"En Monterrey se atendieron diez casos: dos reubicaciones por personas que tenían alguna discapacidad, una denuncia de fraude que se canalizó a la fiscalía correspondiente y siete apoyos para la descarga de las aplicaciones para visualizar los boletos", informó Escalante.

De acuerdo con el funcionario, también se atendieron casos de personas con discapacidad que requirieron ser reubicadas dentro del inmueble debido a problemas de movilidad.

La intervención permitió garantizar condiciones adecuadas para que los asistentes pudieran disfrutar de los eventos programados.

Ciudad de México también reporta posible fraude

En la capital del país, informó que el módulo instalado en el Estadio Ciudad de México atendió nueve casos.

Mencionó que uno de ellos estuvo relacionado con un posible fraude derivado de la compra de un boleto en reventa, mientras que los otros ocho correspondieron a asesorías para descargar la aplicación oficial y poder acceder a las entradas digitales.

"En la Ciudad de México, en el módulo del Estadio Ciudad de México, se atendieron nueve casos, uno por posible fraude en un boleto comprado en reventa y ocho asesorías sobre cómo descargar la aplicación para que se pudieran visualizar los boletos", explicó.

Por su parte, en Guadalajara no se reportaron denuncias ni incidentes relevantes.

Las acciones de la dependencia se enfocaron en orientar a los asistentes sobre el uso de la plataforma digital de boletaje, ya que muchos aficionados habían adquirido sus entradas, pero no habían descargado la aplicación requerida para utilizarlas.

"En Guadalajara, orientaciones generales en la descarga de los boletos, que es lo que pasaba, que la gente compraba sus boletos pero no había descargado la aplicación", comentó.

La Profeco informó que, a través de sus oficinas en todo el país, ha brindado 124 atenciones relacionadas exclusivamente con el Mundial 2026.

Los servicios ofrecidos incluyeron orientación sobre derechos de los consumidores, resolución de dudas, realización de trámites y canalización de asuntos a otras autoridades.

"A nivel nacional, a través de nuestras oficinas, únicamente temas de Mundial, 124 atenciones sobre dudas o sus derechos, trámites y canalizaciones a otras autoridades", señaló.

Paralelamente, el organismo recibió 114 llamadas mediante el Teléfono del Consumidor.

Los reportes estuvieron relacionados principalmente con cobros indebidos, falta de información y deficiencias en la prestación de servicios vinculados con el evento deportivo.

"En Teléfono del Consumidor, 114 llamadas, reportes por cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes", indicó.

Por otra parte, adelantó que la Profeco mantendrá presencia permanente en las sedes mundialistas y puntos de alta afluencia de visitantes durante el resto de la competencia.