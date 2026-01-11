Atiende PC incendio en casa habitación en Guadalupe

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Plateros y Benemérito de las Américas, en la colonia Benito Juárez 400.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron la noche de este sábado el reporte de un incendio en una presunta casa habitación en el municipio de Guadalupe. El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Plateros y Benemérito de las Américas, en la colonia Benito Juárez 400. De acuerdo con el primer informe oficial, el incendio ocurrió en una estructura tipo tejabán; sin embargo, autoridades precisaron que el fuego se encontraba contenido en un terreno baldío donde había algunos vehículos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades realizaron labores de control y verificación para descartar riesgos adicionales en la zona.