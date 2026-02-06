Atiende PC choque de transporte de personal en Juárez

En el lugar fueron valorados seis pasajeros y el conductor de la unidad; sin embargo, ninguno presentó lesiones de consideración

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron la tarde de este jueves un accidente vial en el que se vio involucrado un transporte de personal, en el municipio de Juárez.

El reporte se recibió a las 16:27 horas sobre la avenida Arturo B. de la Garza, a la altura de la colonia Residencial La Morena, donde acudió una unidad de Protección Civil del estado de Nuevo León.

En el lugar fueron valorados seis pasajeros y el conductor de la unidad; sin embargo, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Autoridades informaron que el incidente no dejó personas lesionadas y la situación fue controlada en el sitio.