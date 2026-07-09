Atiende gobierno estatal obras pluviales en Av. Constitución

El gobierno de Nuevo León dio a conocer que ante las observaciones se presentaron soluciones técnicas y el Proyecto Ejecutivo

Tras las observaciones realizadas en la construcción de puente peatonal “La Virgen”, entre las avenidas Morones Prieto y

Constitución, a la altura de la estación Issste de la Línea 4 del Metro en Monterrey, este martes el gobierno de Nuevo León informó que ya atiende y brinda solución en el lugar.

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de la administración estatal explicó que se están atendiendo obras inducidas, entre ellas la salida de un cárcamo de bombeo y una descarga pluvial, ambas en el margen derecho del Río Santa Catarina.

De acuerdo a la dependencia, la salida de un cárcamo de bombeo corresponde a un sistema pluvial de la Torre Lalo, cuya función es desalojar el agua de lluvia que se acumula en las instalaciones del propio edificio, y no capta agua de otras fuentes.

Para esa descarga, corresponde un registro a la salida de la obra del talud, para redireccionar el flujo hacia el Río Santa Catarina.

La descarga pluvial proviene de la calle Loma Larga y su salida original se ajusta con la cimentación de la rampa sur del puente peatonal, y se prolonga por medio de un canal de concreto reforzado.

Ambos casos están en proceso de solución constructiva y en fase de ejecución, y se concluirán en breve plazo.

Se mantiene monitoreo constante y ninguna de las dos descargas ha presentado problemas.

El gobierno del Estado dio a conocer que, ante las observaciones, se presentaron soluciones técnicas y el Proyecto Ejecutivo y se descarta que se estén presentando incidencias y afectaciones pluviales en el manejo de escurrimientos durante el proceso de la obra.