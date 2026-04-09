Atiende AyD 26,000 reportes y mejora a drenaje sanitario

A través de un comunicado, la paraestatal informó que cerca de 20,000 reportes fueron resueltos en un periodo de entre 12 y 48 horas

Durante el primer trimestre de 2026, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey atendió alrededor de 26 mil reportes ciudadanos relacionados con el sistema de drenaje sanitario en el área metropolitana.

A través de un comunicado, la paraestatal informó que cerca de 20,000 reportes fueron resueltos en un periodo de entre 12 y 48 horas, principalmente por destapes en calles y banquetas.

Además, se realizaron trabajos complementarios como la sustitución de tapas de alcantarilla y la cancelación de descargas.

“Como parte de las acciones permanentes de mantenimiento, conservación y cuidado del sistema de drenaje sanitario en Nuevo León, durante el primer trimestre de 2026, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey atendió 26,000 reportes ciudadanos, realizó mantenimiento preventivo en la red y avanzó en la renovación de infraestructura sanitaria en distintos puntos del área metropolitana. “Durante enero, febrero y marzo, cuadrillas de la paraestatal atendieron reportes relacionados con destapes de drenaje en calle y banqueta. Del total, aproximadamente 20,000 fueron resueltos en un periodo de entre 12 y 48 horas. De manera adicional, se llevaron a cabo trabajos como sustitución de tapas de alcantarilla y cancelación de descargas”, se lee en un comunicado enviado por Agua y Drenaje.

En el mismo periodo, se llevaron a cabo labores de mantenimiento preventivo en 212 mil metros de tubería mediante limpieza con inyección de agua a presión, con el objetivo de retirar residuos acumulados y prevenir taponamientos o fallas en la red.

También se reportó la renovación de más de 3 mil metros de tubería de drenaje sanitario en distintas zonas del área metropolitana, debido al deterioro de la infraestructura, así como la sustitución de más de 700 líneas de drenaje domiciliario.