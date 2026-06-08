Atiende Agua y Drenaje más de 20 mil reportes en mayo

El organismo resolvió 20 mil 819 incidencias de agua potable y drenaje sanitario con una efectividad del 98% en menos de 48 horas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que durante mayo de 2026 atendió un total de 20 mil 819 reportes relacionados con fugas de agua potable y drenaje sanitario, manteniendo una eficiencia del 98% en la atención de casos en un plazo menor a 48 horas.

El organismo destacó que estas acciones permitieron reducir pérdidas de agua, mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, así como brindar una respuesta oportuna a los ciudadanos en distintos municipios del área metropolitana.

Más de 8 mil reportes por fugas de agua potable

Durante el quinto mes del año, Agua y Drenaje dio atención a 8 mil 584 reportes de fugas en la red de agua potable.

Del total, 4 mil 243 casos correspondieron a fugas en banquetas, lo que representó el 49% de los reportes; otros 3 mil 415 estuvieron relacionados con medidores, equivalente al 40% ; mientras que 926 fugas fueron detectadas en la vía pública, representando el 11% restante.

El director general de la paraestatal, Eduardo Ortegón Williamson, explicó que las labores fueron realizadas con recursos propios y personal del organismo.

“Todas estas reparaciones las hemos realizado con recursos propios y personal de Agua y Drenaje. Durante mayo reforzamos la atención de reportes principalmente en el norponiente de Monterrey, así como en García, Guadalupe, Apodaca y San Nicolás”, señaló.

Atienden más de 12 mil incidencias en drenaje sanitario

En materia de drenaje sanitario, las cuadrillas atendieron 12 mil 235 reportes durante mayo.

De estos, 5 mil 910 correspondieron a problemas en tuberías de banqueta, equivalentes al 47% ; otros 5 mil 585 se registraron en líneas generales ubicadas en la calle, representando el 46% ; mientras que 740 reportes, es decir el 7%, estuvieron relacionados con trabajos diversos de mantenimiento.

Entre estas acciones se incluyeron reparaciones de tapas y brocales, atención a drenajes sin tapa, cancelación de descargas sanitarias y otros trabajos preventivos.

Las labores se concentraron principalmente en colonias ubicadas en San Nicolás de los Garza, el norponiente de Monterrey, García y Guadalupe.

Además de la atención diaria a reportes ciudadanos, Agua y Drenaje destacó los trabajos de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria realizados durante el año.

Según informó Ortegón Williamson, en lo que va de 2026 se han renovado cerca de mil líneas domiciliarias de drenaje sanitario, instalado miles de metros de tubería nueva y efectuado el lavado de más de 300 kilómetros de red.

Estas acciones buscan prevenir taponamientos, derrames y afectaciones en los sistemas de drenaje, además de mejorar la operación de la red sanitaria en beneficio de la población.

“Además de atender reportes diariamente, seguimos fortaleciendo la infraestructura sanitaria. En lo que va del año hemos renovado cerca de mil líneas domiciliarias de drenaje sanitario, instalado miles de metros de tubería nueva y realizado el lavado de más de 300 kilómetros de red”, indicó.

Finalmente, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua potable y evitar arrojar basura, grasas y otros residuos al drenaje sanitario.