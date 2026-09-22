Atestiguan toque de campana de sobreviviente al cáncer

Mariana Rodríguez, titular de AMAR a NL, resaltó el acompañamiento del gobierno estatal a cada una de las pacientes en este programa que inició en abril de 2022

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En septiembre del 2022, Nadiezhda Compeán recibió la peor noticia: tenía cáncer de mama.

Se sometió a radioterapias, quimioterapias y a una cirugía, sin dejar su trabajo como mamá, esposa y abogada.

Y cuatro años después, este lunes la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, le dio la noticia, en la Unidad de Especialidades Médicas-Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mamá (Uneme-Dedicam) en Guadalupe.

"Es momento que escuches algo que tú y familia han esperado durante muchísimo tiempo: Nadiezhda, terminaste tu tratamiento (APLAUSOS) hoy te toca tocar esa campana, quiero que mires a tu alrededor, tu familia está aquí", le dijo.

Su familia la arropó, y ella tocó la campana, en señal de victoria porque el cáncer quedó atrás.

Ni ella, ni su familia, lo creían.

"Muy agradecida con Mariana, con el doctor Samuel (García, gobernador de Nuevo León) y, sobre todo, con la doctora Alma Rosa (Marroquín, secretaria de Salud. Gracias a ellos, son los ángeles", expresó.

"Fue una campeona, superó el cáncer y gracias a Dios está viva", agradeció su hija Ámbar.

"Gracias a Dios te curaste y ya estás mejor, eres una campeona", le comentó su hija Valeria.

"Agradecido con Dios y con el gobierno del Estado porque gracias a ese apoyo estamos con ella todavía", afirmó su esposo Alberto Zamora.

Rodríguez Cantú convivió con beneficiarias de la Cobertura Universal "Ayudamos contra el Cáncer de Mama” y destacó que desde el 2022 han dado acompañamiento a más de 2 mil 058 mujeres, con detección, tratamientos, quimioterapias, radioterapias, cirugías, reconstrucción mamaria, atención psicológica y más, todo gratuitamente.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, reportó que Nuevo León es líder en disminución de casos y de mortandad, y pidió a las mujeres defender este programa para que el siguiente gobierno lo continúe.



"Entonces, en estos últimos tres años hemos logrado las tasas de mortalidad más bajas de los últimos diez. En cifras a nivel nacional somos los que más hemos disminuido... ahora les toca a ustedes defender el programa para que en el cambio de administración continúe", sostuvo Marroquín.



Rodríguez Cantú advirtió que, a casi cinco años del gobierno de Samuel García y a punto de que arranque el año electoral, no teme a los ataques.

"Puedo caminar libremente en donde sea, sin miedo a que alguien me repercuta algo de que "el gobierno ha hecho mal", creo que obviamente pues van a arrancar las elecciones ya ahorita en noviembre, diciembre, y van a tratar de manchar muchísimo el gobierno y todo lo que se hecho, pero son 2 mil mujeres las que van a defender esta causa".

Y le pidió a las pacientes no dejar de soñar, porque cuando una sobreviviente toca la campana, las siguientes pueden ser ellas.