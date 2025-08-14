Aterroriza mujer desnuda y agresiva en Valle Verde, Monterrey

Por: INFO 7 13 Agosto 2025, 08:28 05 05 Compartir

Las personas piden a las autoridades para que la mujer sea canalizada a un centro de rehabilitación ante el temor de que su comportamiento

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la colonia Valle Verde, al poniente de Monterrey, se encuentran atemorizados por una mujer que deambula desnuda y tiene reacciones agresivas. Según testigos, la mujer se exhibe desnuda mientras camina en las calles Uranio y Titanio de la mencionada colonia. La mujer en cuestión fue identificada como Rosalba, quien vive en la calle Criptón junto a sus padres. Las personas piden a las autoridades para que la mujer sea canalizada a un centro de rehabilitación ante el temor de que su comportamiento derive en una situación más grave.