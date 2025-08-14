Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°
EN VIVO

Nuevo León

Aterroriza mujer desnuda y agresiva en Valle Verde, Monterrey

Por: INFO 7

13 Agosto 2025, 08:28

05

05

Compartir

Las personas piden a las autoridades para que la mujer sea canalizada a un centro de rehabilitación ante el temor de que su comportamiento

Publicidad

Vecinos de la colonia Valle Verde, al poniente de Monterrey, se encuentran atemorizados por una mujer que deambula desnuda y tiene reacciones agresivas.

Según testigos, la mujer se exhibe desnuda mientras camina en las calles Uranio y Titanio de la mencionada colonia.

La mujer en cuestión fue identificada como Rosalba, quien vive en la calle Criptón junto a sus padres.

Las personas piden a las autoridades para que la mujer sea canalizada a un centro de rehabilitación ante el temor de que su comportamiento derive en una situación más grave.

Comentarios