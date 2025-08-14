Aterroriza mujer desnuda y agresiva en Valle Verde, Monterrey

Vecinos de la colonia Valle Verde, al poniente de Monterrey, se encuentran atemorizados por una mujer que deambula desnuda y tiene reacciones agresivas.
Según testigos, la mujer se exhibe desnuda mientras camina en las calles Uranio y Titanio de la mencionada colonia.
La mujer en cuestión fue identificada como Rosalba, quien vive en la calle Criptón junto a sus padres.
Las personas piden a las autoridades para que la mujer sea canalizada a un centro de rehabilitación ante el temor de que su comportamiento derive en una situación más grave.