Aterriza de emergencia globo aerostático en Montemorelos

Por: Alejandro García 16 Abril 2026, 09:49 Compartir

Fue en la colonia Los Sabinos del citado municipio que durante la mañana los vecinos observaron el globo aerostático que caía poco a poco

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Un aterrizaje forzoso se registró en Montemorelos de un globo aerostático por una falla, provocando que aterrizara cerca de un complejo habitacional. Fue en la colonia Los Sabinos del citado municipio que durante la mañana los vecinos observaron el globo aerostático que caía poco a poco. En el lugar señalaron que elementos de Protección Civil arribaron a la colonia Los Adinos donde se encontraba el globo, pero los ocupantes rápidamente se movieron. Señalaron que es la segunda ocasión que tienen un aterrizaje forzoso en el lugar, pues en una ocasión en la colonia El Edén tuvieron una falla. Los ocupantes del globo aerostático no detuvieron su marcha para revisar las medidas de seguridad y verificarán con el estado los permisos correspondientes de planeación y sobrevuelos.