¡Atención! Reducirán carriles en av. Gonzalitos por vacaciones

Además de estas acciones, se realizó el cierre total de la gaza de retorno que conecta el carril ordinario y/o carril exprés con Morones Prieto

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana llevará a cabo la reducción temporal de carriles de la avenida Gonzalitos.

A partir del 14 y hasta el 31 de agosto habrá cierres viales y reducción de carriles en el complejo vial Gonzalitos, en las avenidas Constitución, Morones Prieto y Gonzalitos, por obras de las Líneas 4 y 6 del Metro.

Se mantendrá un solo carril abierto por zona y habrá cierres de algunos retornos.

Cierres y reducción de carriles en Gonzalitos

Con el fin de aprovechar la reducción de flujo vehicular por el periodo vacacional en el Área Metropolitana de Monterrey, se reducirán de la siguiente manera:

Sentido Oriente–Poniente

Reducción de un carril desde el punto ubicado después de la gaza de incorporación a la Av. Gonzalitos hasta la Av. Pablo González Garza.

Se mantiene la circulación en el sentido original.

El carril necesario para garantizar el flujo vehicular permanece habilitado.

Sentido Poniente–Oriente

Reducción de carriles en la gaza de incorporación hacia la Av. Hidalgo.

También hay reducción en la lateral de la Av. Gonzalitos.

La circulación vehicular se mantiene y no hay cierre total de los accesos.

Sentido Sur–Norte

En el tramo de Av. Gómez Morín hacia Av. Gonzalitos, hay reducción de carriles en:

La gaza de incorporación hacia la Av. San Jerónimo.

Retorno hacia Morones Prieto permanecerá cerrado 60 días

Además de estas acciones, se realizó el cierre total de la gaza de retorno que conecta el carril ordinario y/o carril exprés con la av. Morones Prieto.

Este último tendrá una duración estimada de 60 días, en los que se ejecutarán trabajos para la construcción de dos apoyos estructurales sobre el talud, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad para la ciudadanía que circula por la zona.

La Secretaría de Movilidad instalará señalización y contará con personal para orientar a los conductores durante los trabajos.

Con información de Julieta Guevara.....