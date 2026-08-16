Las autoridades reiteraron el llamado a no bajar la guardia, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

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Protección Civil advierte por chubascos, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en distintos puntos del estado durante la tarde de este viernes.

¡Atención, Nuevo León! Las lluvias podrían sorprender esta tarde. Protección Civil alertó por la posibilidad de chubascos, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintos puntos del estado, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido este viernes 14 de agosto, la presencia de una circulación ciclónica y una vaguada en altura favorecerán el desarrollo de precipitaciones durante la tarde.

La probabilidad de lluvia será diferente dependiendo de la región. En el Área Metropolitana se estima un 30 por ciento; en las regiones Norte y Oriente, un 20 por ciento; en la Región Citrícola, un 40 por ciento, mientras que en la Región Sur y Montañosa alcanza el 50 por ciento.

Entre los municipios donde podrían registrarse lluvias se encuentran Monterrey, principalmente en la zona sur; Santa Catarina, en el área de la sierra; García, Santiago, Montemorelos, Linares, General Terán, Bustamante, Sabinas Hidalgo, Galeana, General Zaragoza, Doctor Arroyo y Rayones.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuertes, principalmente durante el desarrollo de las tormentas.

Ante este panorama, Protección Civil pidió a la población conducir con precaución durante las lluvias y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas donde se presente corriente de agua, debido al riesgo que representan los escurrimientos.

También recomendó mantenerse atentos a la información oficial y a cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas.

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del clima en Nuevo León para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Las autoridades reiteraron el llamado a no bajar la guardia, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil de Nuevo León.