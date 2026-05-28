Ataques armados en García dejan un muerto y cuatro lesionados

Los reportes movilizaron a las corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio en diferentes sectores del municipio de García

Una serie de ataques armados registrados en distintos puntos del municipio de García dejó un saldo preliminar de cuatro personas lesionadas y un hombre sin vida, movilizando a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio durante la noche y madrugada.

Uno de los primeros reportes se registró en la clínica Inmedik, ubicada sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, donde un hombre llegó por sus propios medios solicitando ayuda tras presentar heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras el llamado de emergencia, elementos de Protección Civil de García acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

Minutos más tarde, sobre la misma avenida y en las inmediaciones de la clínica Sor Juana Inés de la Cruz, otras dos personas arribaron lesionadas a bordo de un automóvil compacto en color rojo que presentaba daños e impactos relacionados con una agresión armada.

Los ocupantes del vehículo fueron valorados por paramédicos y después trasladados a un centro médico para continuar con su tratamiento hospitalario.

La violencia continuó en otro punto del municipio, cuando se reportó una persona lesionada por disparos en la calle Praderas del Carmen, en la colonia UrbiVilla del Prado.

En ese lugar fue auxiliado un joven de 26 años de edad, quien presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego tras ser atacado por personas no identificadas.

El hecho más grave ocurrió en el cruce de la frente a la colonia San Martín sobre la avenida Lerdo de Tejada, en un sitio conocido como Car Wash y ubicado a escasos metros de la Presidencia Municipal de García.

Ahí quedó sin vida un hombre, quien presentaba diversas heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte, sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, trascendió que algunos de los lesionados que arribaron a la clínica sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz habrían sido atacados en esa misma zona, aunque serán las investigaciones las que determinen si existe relación entre los distintos hechos violentos.

Una fuente indicó que unos de los lesionados fue identificado como Erick, de 36 años.

Elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales realizaron el acordonamiento de las escenas, mientras personal investigador recababa indicios y testimonios para esclarecer las agresiones registradas en el municipio.