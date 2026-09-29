Ataque entre hermanos deja un muerto en El Carmen

Un hombre de veintiséis años fue agredido con un arma blanca presuntamente por su propio hermano en la colonia Villas del Arco.

Un hombre de 26 años murió luego de ser presuntamente atacado con un cuchillo por su propio hermano, en el municipio de El Carmen.

Los hechos se registraron en el cruce de Arco Praga y Arco Petural, en la colonia Villas del Arco.

La víctima fue identificada como Diego Alberto Cruz Sánchez, de 26 años. De acuerdo con los primeros informes, Diego habría sido agredido con un arma blanca.

Como presunto responsable fue señalado su hermano, Alexis Maximiliano Sánchez, de 30 años.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes localizaron al hombre con lesiones provocadas por arma blanca; sin embargo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Elementos policiacos acordonaron el lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes.