Ataque en mercado deja un adolescente muerto en Monterrey

De acuerdo con los primeros informes, la víctima recibió múltiples disparos, entre ellos uno en la cabeza, perdiendo la vida en el sitio

Un ataque armado registrado la tarde de este martes en un mercado rodante de la colonia Tierra y Libertad, al norte de Monterrey, dejó como saldo un adolescente sin vida y un comerciante lesionado por un impacto de bala.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Almazán, en el cruce con San Martín, frente a un negocio de aguas naturales, donde sujetos armados abrieron fuego contra un joven que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima recibió múltiples disparos, entre ellos uno en la cabeza, perdiendo la vida en el sitio antes de que pudiera recibir atención médica.

De manera preliminar, el fallecido fue identificado como Emilio, de 16 años de edad. Vestía una camiseta negra, short negro, calcetas negras y sandalias del mismo color.

Durante la agresión, un hombre que presuntamente era ajeno a los hechos y atendía un puesto del mercado rodante resultó herido por un disparo en una pierna. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron al Hospital Tierra y Libertad para recibir atención médica.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) implementaron un amplio cerco de seguridad en la zona, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

Al concluir las diligencias, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo al Hospital Universitario para la práctica de la autopsia de ley, en tanto las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.