Una familia de Ramos Arizpe se refugió en una vivienda tras acudir a una fiesta; hombres armados irrumpieron y dispararon contra sus integrantes

La familia procedentes de Ramos Arizpe que fue atacada a balazos en una vivienda en un Ejido de Galeana acudieron a una fiesta, fueron de paso y su idea fue quedarse a pasar la noche por la inseguridad en las carreteras.

En el ataque a balazos murieron tres integrantes de una familia, José Raúl Alejandro 35 años de edad, quien era chófer de tráiler, los hermanos Josué de 17 años y la pequeña Diana Monserrat de apenas 7 años de edad.

Raúl de 12 años, resultó lesionado tras recibir disparos en una de sus piernas, su estado es reportado como estable.

Los hechos ocurrieron cuando hombres armados atacaron la vivienda en la que se encontraban en el ejido Boca de Refugio en Galeana a donde habrian acudió a una fiesta, para luego pasar la noche y esperar a que amaneciera para luego regresar a Ramos Arizpe, se quedaron en el domicilio donde hombres armados irrumpieron disparando a diestra y siniestra.

Los elementos Ministeriales de la Fiscalía General del Estado investigan el móvil del ataque, sin embargo tras los disparos las balas acabaron con la vida de los integrantes de la familia.

Ana García, esposa y madre de los abatidos a balazos en Galeana, no daba crédito a lo sucedido y se despedía de sus seres queridos con un mensaje en redes en el que señalaba; que su mundo habría cambió para siempre y no estaba preparada para este día.

"Hoy el cielo recibió a los grandes amores de mi vida.

Hoy mi mundo cambió para siempre. Hoy tuve que enfrentar el dolor más grande que una persona puede sentir: despedirme de mi esposo y de mis hijos.

No existen palabras para describir lo que siente mi corazón. Me quedo con tantos recuerdos, tantos momentos hermosos y un amor que jamás tendrá final.

No estaba preparada para este día, no imaginaba tener que aprender a vivir con su ausencia. Mi corazón quisiera que todo fuera un sueño y poder volver a abrazarlos una vez más.

Mi esposo y mis amados hijos, los amo con toda mi alma. Hoy parten al cielo, pero el amor que les tengo se queda conmigo para siempre.

Espérenme en el cielo, mis amores. Hoy una parte de mi corazón se fue con ustedes."