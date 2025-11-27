Ataque en el centro de Monterrey deja a hombre lesionado

Elementos de la Policía de Monterrey resguardan la zona junto a agentes ministeriales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades se movilizaron tras el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en pleno centro de la ciudad de Monterrey. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Benito Juárez y 15 de Mayo.

Al lugar acudieron paramédicos de la cruz roja y elementos de protección civil de Monterrey para valorar a un hombre que presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y otra en una de las piernas.

El lesionado fue descrito como un hombre de aproximadamente 27 años, de complexión delgada, tez morena, con tatuajes en el tórax, entre ellos una calavera, y vestía pantalón de vestir negro y calzado negro y fue trasladado al hospital universitario.

En el sitio se encontraban policías de Monterrey y agentes ministeriales realizando las labores correspondientes.

De inmediato se desplegó un operativo que se extendió hasta las calles Reforma y Bernardo Reyes, donde se detuvo a una persona; sin embargo, se descartó que estuviera relacionada con el ataque.

Las autoridades continúan realizando las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

Durante la movilización, Tránsito de Monterrey apoyó en la agilización de la vialidad, ya que uno de los carriles fue cerrado de manera parcial.