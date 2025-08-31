Ataque en depósito deja un muerto y tres heridos en Monterrey

Un ataque en un depósito de la colonia 10 de Marzo en Monterrey dejó sin vida a un joven de 25 años y tres heridos. La policía investiga y busca a responsables

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un muerto y tres personas heridas fue el saldo de un ataque armado en un depósito de la colonia 10 de Marzo, en Monterrey.

Delincuentes arribaron al negocio y abrieron fuego en al menos seis ocasiones, según trascendió.

Al registrarse la agresión las víctimas trataron de huir fuera del establecimiento, quedando en la vía pública.

De manera extraoficial se informó que el fallecido se trata de un joven de aproximadamente 25 años de edad.

En tanto, sobre las personas heridas una fuente reveló que eran dos hombres y una mujer.

Elementos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas los trasladaron hasta el Hospital 21 de zona.

Fue sobre la calle 20 de Noviembre, entre Pedro Negrete y Guadalupe Victoria, donde ocurrió el violento hecho, minutos antes de las 7:00 de la tarde del sábado.