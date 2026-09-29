Ataque en depósito de Juárez deja un muerto y un herido

El atentado ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del domingo, sobre la avenida Coahuila en la colonia 31 de Diciembre

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Un ataque a balazos con armas largas a dos hermanos que laboraban en un depósito de cerveza, en Juárez, dejó como saldo la muerte de uno de ellos y provocó heridas en el otro.

Las víctimas, según trascendió, se encontraban cubriendo el turno nocturno del negocio cuando arribaron dos delincuentes en una motocicleta.

Los tiradores ingresaron al local y abrieron fuego en diversas ocasiones para luego huir en el mismo vehículo.

Identifican a hermanos atacados en depósito

De forma extraoficial se reportó que los hermanos fueron identificados como Julián y Óscar Garza, quienes serían habitantes del sector.

El atentado ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del domingo, sobre la avenida Coahuila en la colonia 31 de Diciembre.

Fue Julián quien, tras los impactos de bala, terminó por morir en el sitio, mientras que Óscar , con un proyectil en el pecho, logró ser traslado de emergencia.

Fiscalía investiga el ataque armado

Al negocio, denominado Depósito Garza, acudieron elementos de la Policía municipal y agentes de la Fiscalía para las investigaciones.

Como parte de las indagatorias, el inmueble fue clausurado por la autoridad.