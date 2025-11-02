Info 7 Logo
Ataque en bar deja tres muertos y seis heridos en Juárez

Por: Diana Leyva

01 Noviembre 2025, 08:52

Aparentemente, el presunto responsable entró al establecimiento para accionar su rifle en contra de los asistentes sin presunto motivo

Durante la madrugada de este sábado, un ataque armado dentro de un bar dejó a tres mujeres sin vida y seis heridos en el municipio de Juárez. 

Estos hechos se registraron alrededor de las 02:56 horas en el establecimiento ubicado en el Libramiento Julio Cisneros y Alejandro Garza Leal, en la colonia Joaquín Garza y Garza. 

De acuerdo con testigos, un hombre ingresó al bar para accionar una aparente arma larga y abrir fuego contra los asistentes. 

De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones, las víctimas fueron identificadas en los hospitales a los que fueron trasladadas como Yajaira de 18 años; Abril de 20 años; y Lucero de 22 años. 

En tanto, los heridos también fueron trasladados sin aún ser identificados. Unicamente se refieren a que todos son hombres. 

Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para acordonarlo e iniciar con las indagatorias correspondientes.

En el lugar se observa cómo los estantes donde se ofrecían diversos productos de consumo, se encuentran con los vidrios rotos a causa de los disparos accionados por el presunto responsable. 

 

