Ataque en bar deja tres muertos y seis heridos en Juárez

Durante la madrugada de este sábado, un ataque armado dentro de un bar dejó a tres mujeres sin vida y seis heridos en el municipio de Juárez.
Estos hechos se registraron alrededor de las 02:56 horas en el establecimiento ubicado en el Libramiento Julio Cisneros y Alejandro Garza Leal, en la colonia Joaquín Garza y Garza.
De acuerdo con testigos, un hombre ingresó al bar para accionar una aparente arma larga y abrir fuego contra los asistentes.
De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones, las víctimas fueron identificadas en los hospitales a los que fueron trasladadas como Yajaira de 18 años; Abril de 20 años; y Lucero de 22 años.
En tanto, los heridos también fueron trasladados sin aún ser identificados. Unicamente se refieren a que todos son hombres.
Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para acordonarlo e iniciar con las indagatorias correspondientes.
En el lugar se observa cómo los estantes donde se ofrecían diversos productos de consumo, se encuentran con los vidrios rotos a causa de los disparos accionados por el presunto responsable.