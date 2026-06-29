Ataque deja dos personas lesionadas en cancha de futbol de Juárez

El área se encontraba concurrida al momento del ataque, por lo que decenas de personas corrieron para resguardarse tras escuchar las detonaciones.

Dos personas resultaron lesionadas tras un ataque a balazos en el estacionamiento de unas canchas de futbol ubicadas sobre la avenida Acueducto, en el municipio de Juárez.



Los hechos ocurrieron en el complejo deportivo conocido como La Rabona VIP, donde se reportaron al menos cinco detonaciones de arma de fuego.



En el lugar, las autoridades localizaron cuatro casquillos percutidos como parte de las evidencias aseguradas para la investigación.



Entre las víctimas se encuentra una mujer de 54 años de edad, quien sufrió lesiones en ambas piernas y fue trasladada a la Clínica 4 para recibir atención médica.



Asimismo, un joven de 25 años resultó herido por un impacto de bala en la espalda y fue ingresado de emergencia a cirugía.



De acuerdo con los primeros reportes, el área se encontraba concurrida al momento del ataque, por lo que decenas de personas corrieron para resguardarse tras escuchar las detonaciones.



De manera preliminar, trascendió que cámaras de seguridad habrían captado a un hombre completamente cubierto ingresando al lugar y disparando directamente contra el joven lesionado.



Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos.



La zona permanece resguardada por agentes ministeriales y elementos de la Policía Municipal, quienes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque.



En tanto, personal de la Guardia Nacional mantiene recorridos de vigilancia en los alrededores para tratar de localizar a los presuntos responsables.