Ataque deja cuatro policías heridos y a presunto agresor abatido

los elementos municipales realizaban labores de prevención del delito cuando fueron sorprendidos por una agresión armada, en la colonia Villanova, en García

Un ataque armado contra elementos de seguridad del municipio de García dejó como saldo a cuatro oficiales lesionados por impactos de bala y a un presunto agresor abatido, durante la noche del lunes.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 de la noche en el cruce de las calles Villa Pianezza y Villa Parma, en la colonia Villanova, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los elementos municipales realizaban labores de prevención del delito cuando fueron sorprendidos por una agresión a balazos.

Según la información preliminar, los oficiales se desplazaban a bordo de una unidad oficial cuando comenzaron a recibir disparos, lo que provocó una rápida movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en el sector.

Durante el ataque resultaron lesionados los oficiales Santiago Eleazar Hernández, Carlos Cruz Montenegro, Diego Alberto Martínez Rodríguez y Yair Wilfredo Domínguez Alvarado, quienes presentaban diversas heridas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio antes de trasladarlos a un hospital privado ubicado en el municipio de García, en los límites con Monterrey, donde fueron reportados fuera de peligro.

En el lugar de los hechos también quedó sin vida uno de los presuntos agresores, un hombre no identificado de entre 25 y 30 años de edad, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, complexión delgada y tez aperlada. Vestía una playera amarilla y pantalón de mezclilla gris. Trascendió que presentaba lesiones por arma de fuego en la parte baja de la espalda.

La zona fue acordonada durante varias horas mientras personal pericial recababa evidencias balísticas e iniciaba las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión.

A través de sus redes sociales, Manuel Guerra Cavazos confirmó que los cuatro oficiales heridos se encontraban estables y recibiendo atención médica.