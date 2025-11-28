Ataque deja a dos personas sin vida en Escobedo

Por: Carlos Enríquez 27 Noviembre 2025

Un hombre lesionado intentó ser trasladado por paramédicos hacia un hospital cercano. En el otro caso, trascendió que ya no presentaba signos vitales

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este jueves en la colonia San Marcos, en Escobedo, dejó como saldo a dos victimas mortales Vecinos del sector reportaron que alrededor de las 00:30 horas se escucharon múltiples detonaciones, lo que llevó a solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia. Al llegar a la vivienda ubicada en el cruce de las calles Lolita Ayala y Joaquín López Dóriga, rescatistas localizaron a dos personas heridas por proyectil de arma de fuego. Un hombre lesionado intentó ser trasladado por paramédicos municipales hacia un hospital cercano. En el otro caso, trascendió que ya no presentaba signos vitales cuando fue revisada por los socorristas. Información preliminar señala que el ataque ocurrió al interior del domicilio, aunque las circunstancias y el motivo aún no han sido establecidos. Las autoridades mantienen las indagatorias abiertas para esclarecer lo sucedido, bajo el principio de presunción de inocencia mientras se recaban más datos en el lugar.