Ataque de abejas moviliza a cuerpos de auxilio en Santiago

Tras el incidente, Protección Civil Santiago informó que activó el “Protocolo RI” o de Reacción Inmediata para atender la emergencia

Un hombre murió y dos personas más resultaron lesionadas tras un ataque de abejas registrado en la comunidad de Las Adjuntas, en la zona serrana de Santiago.

El incidente movilizó a cuerpos de auxilio de Protección Civil Santiago, quienes acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas.

Mujer fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario

Entre las personas lesionadas se encuentra María Teresa, de 60 años de edad, quien sufrió múltiples picaduras en rostro, cuello y manos, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia vía aérea al Hospital Universitario, en Monterrey, con apoyo del helicóptero de Protección Civil Santiago.

Otro hombre también resultó lesionado y fue trasladado por sus propios familiares para recibir atención médica.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre

En el lugar, autoridades confirmaron el fallecimiento de un masculino debido a las múltiples picaduras de abeja que sufrió durante el ataque.

Tras el incidente, Protección Civil Santiago informó que activó el “Protocolo RI” o de Reacción Inmediata para atender la emergencia y coordinar las labores de auxilio en la zona.