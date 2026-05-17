Ataque de abejas deja ocho personas lesionadas en Monterrey

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil de Nuevo León, quienes atendieron a las víctimas y controlaron la situación

Un ataque de abejas movilizó a cuerpos de auxilio en la colonia Madero, en Monterrey, luego de que al menos ocho personas y tres perros resultaran afectados por múltiples picaduras.

De acuerdo con los primeros informes, una mujer de 33 años se encontraba en un espacio público cuando comenzó el ataque, siendo la principal afectada durante el incidente.

Al percatarse de la situación, un hombre intentó brindarle apoyo; sin embargo, también terminó lesionado por las abejas mientras la ayudaba.

Vecinos y cuerpos de emergencia auxiliaron a afectados

Vecinos del sector intervinieron para poner a salvo a los afectados y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil de Nuevo León, quienes atendieron a las víctimas y controlaron la situación.

Tres perros también resultaron afectados

Autoridades informaron que los lesionados fueron reportados como estables.

Asimismo, se reportó que tres perros también sufrieron picaduras durante el ataque y fueron trasladados al centro de bienestar animal para recibir atención adecuada.