Ataque contra hermanos deja un muerto en El Carmen

Los hechos fueron reportados durante la madrugada sobre la calle Golondrinas, entre Gorrión y Tordo, donde fueron localizados los dos hermanos tras la agresión.

Un ataque a balazos contra dos hermanos dejó a uno de ellos sin vida y al otro lesionado, en calles de la colonia El Jaral, en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada sobre la calle Golondrinas, entre Gorrión y Tordo, donde fueron localizados los dos hermanos tras la agresión.

Uno de ellos murió en el lugar debido a las heridas que sufrió, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades mantienen hermética la información sobre el caso y no se han dado a conocer las identidades, edades o apodos de las víctimas, así como tampoco mayores detalles sobre cómo ocurrió la agresión o quiénes serían los responsables.

El sitio quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras agentes investigadores y peritos realizan las indagatorias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y tratar de identificar a los agresores.