Ataque armado y persecución deja a tres muertos; detienen agresor

Ataque armado por un presunto robo en Juárez desató una persecución; el saldo fue de tres personas muertas y un detenido como presunto responsable

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un ataque armado tras un presunto robo a casa habitación en Juárez derivó en una persecución policial que culminó con tres personas sin vida y la detención del presunto responsable.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos iniciaron cuando un hombre ingresó a un domicilio y atacó a uno de los habitantes, quien resultó lesionado. Posteriormente, el agresor disparó contra otras dos personas afuera de la vivienda, provocándoles la muerte en el lugar.

Tras los hechos, el sujeto habría robado un vehículo para escapar, llevándose como rehén a una mujer. Sin embargo, al llegar a una gasera, estrelló la unidad y ahí ejecutó a la víctima. Testigos informaron que el sospechoso portaba un arma larga.

En su intento por seguir huyendo, robó un taxi e inició una persecución que se extendió hasta el cruce de la carretera a San Roque y Rancho Viejo, donde finalmente fue detenido por elementos policiales.

El hombre fue identificado como José de Jesús “N”, de 25 años, quien ya se encuentra a disposición de las autoridades investigadoras.