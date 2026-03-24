Ataque armado tras riña deja un lesionado en la Genaro Vázquez

Un grupo de personas presuntamente convivía cuando comenzó una discusión que rápidamente subió de tono, lo que derivó en una agresión con arma de fuego

Un joven resultó lesionado tras registrarse un ataque armado durante la madrugada de este lunes en calles de la colonia Genaro Vázquez, al norte del municipio de Monterrey, luego de que una riña entre varios hombres escalara a una agresión con arma de fuego.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas, en cercanía con la calle Partido del Trabajo, donde un grupo de personas presuntamente convivía cuando comenzó una discusión que rápidamente subió de tono.

Testigos señalaron que, en medio del conflicto, uno de los involucrados habría sacado un arma de fuego y accionado en al menos dos ocasiones contra un joven de aproximadamente 20 años, conocido en el sector con el apodo de “El Cache”.

Tras las detonaciones, el joven cayó lesionado, mientras que algunos de los presentes corrieron para resguardarse, generando momentos de tensión entre vecinos del sector, quienes al escuchar los disparos dieron aviso inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia.

Minutos después, arribaron al sitio elementos de Fuerza Civil, quienes localizaron al joven con una herida por proyectil de arma de fuego en el área del abdomen, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital del área metropolitana, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La zona fue acordonada por los elementos estatales, mientras se implementaba un operativo en los alrededores con el objetivo de ubicar al presunto responsable. Trascendió que, derivado de este despliegue, un hombre fue detenido en las inmediaciones, quien presuntamente estaría relacionado con la agresión.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

En tanto, peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento de indicios balísticos en la escena, así como entrevistas a posibles testigos para esclarecer la mecánica de los hechos.