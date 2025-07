Ataque armado hiere a dos hermanos en la colonia Diez de Marzo

Dos hermanos resultaron heridos tras ser blanco de un ataque a balazos frente a su vivienda en la colonia Diez de Marzo.

De acuerdo con fuentes policiales, el atentado se registró cerca de las 23:30 horas del lunes, cuando varios sujetos armados arribaron a un domicilio ubicado en el cruce de Prolongación Tomás Alba Edison y Francisco Javier Echeverría, donde comenzaron a disparar directamente contra la fachada.

Trascendió que uno de los hermanos, un joven cuya identidad no fue revelada, habría intentado repeler la agresión, pero terminó lesionado por un disparo en una pierna.

En la agresión también resultó herida su hermana, identificada extraoficialmente como Myriam Yamileth García, quien se encontraba en el exterior del domicilio al momento del tiroteo.

Ambos fueron auxiliados por familiares que los trasladaron en vehículos particulares a diferentes hospitales. Myriam fue ingresada en la Clínica 17 del IMSS, mientras que su hermano fue llevado al Hospital Metropolitano.

Minutos después, elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar con las investigaciones. El área fue acordonada y se recolectaron varios casquillos percutidos como parte de la evidencia.

Aunque no se ha confirmado el móvil del ataque, autoridades no descartan que el hecho esté vinculado a una posible represalia o conflicto delictivo. Por ahora, no hay personas detenidas y los agresores lograron darse a la fuga.

Vecinos de la zona señalaron que los disparos provocaron pánico entre las familias, quienes se resguardaron en sus viviendas durante el ataque. Además, mencionaron que no es la primera vez que se escuchan detonaciones en el sector.